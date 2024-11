Sport.quotidiano.net - Il protagonista. Atalanta, De Ketelaere è in volo. Ha già raddoppiato il suo valore

Non era mai successo a una squadra italiana che un suo giocatore, in una partita di Champions, partecipasse alla fase terminale di cinque reti. Il primo a riuscirci è stato martedì sera Charles De, il talento cristallino nato a Bruges nel 2001 e cresciuto nella principale squadra cittadina (con la maglia a righe neroblu, forse destino.). Il belga è statp mattatore assoluto nel 6-1 rifilato dall’a Berna allo Young Boys, con una doppietta su azione e tre assist per la doppietta di Retegui e la rete di Kolasinac. Due reti alla Ilicic (o alla Robben), la prima in girata con una sorta di rigore in movimento, la seconda con un’azione da sinistra, serpentina e conclusione secca. E tre assist in velocità, con il pallone scagliato con il contagiri, lanciando due volte il compagno, prima Retegui e poi Kolasinac, in contropiede solo davanti al portiere.