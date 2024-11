Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono rasata e ho tatuato tutta la testa perché ero stanca del trucco e parrucco”: la rivelazione della cantante Amii Stewart a “La volta buona”

Un cambiamento di look drastico, un po’ per comodità e un po’ anche per piacere estetico. Questa è stata la decisioneAmiciche è diventata popolarissima nel nostro Paese anche grazie a collaborazioni importanti come quella con Gianni Morandi per “Grazie” o Mike Francis per la hit “Friends”.L’artista d’un tratto si è voluta radere completamente e tatuarsi completamente la: “tornata me stessa – ha dichiarato a Laarrivata a un momento nella mia vita molto particolare. Quando ero, durante la pandemia, in un momento di introspezione, ho pensato al. Noi donne dobbiamo per forza avere un’immagine precisa, non possiamo invecchiare. Gli uominiinteressanti quando invecchiano, le donne diventano solo delle vecchiette, loro posfare tante cose, noi no”.