LIVE Aston Villa-Juventus Champions League calcio in DIRETTA | trasferta dura e attacco da inventare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, Thiago Motta in piena emergenza.Con una rosa praticamente “distrutta” dagli infortuni laè in Inghilterra per affrontare l’nella quinta sfida della fase campionato di. Dopo una sconfitta e un pareggio il tecnico bianconero Thiago Motta vuole ritrovare la via giusta anche in Europa dove l’obiettivo è quello di prendere uno dei primi otto posti in classifica per accedere agli ottavi di finale senza passare dai playoff.Una missione che però si scontra con le grandi ambizioni degli inglesi: in questahanno già svolto un ruolo inatteso battendo il Bayern Monaco, ma la partita persa contro il Brugge li ha ridimensionati riportandoli praticamente con i piedi per terra.