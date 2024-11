Zonawrestling.net - WWE: Triple Threat Match per il Titolo Intercontinentale aggiunto a Survivor Series durante Raw

L’episodio di WWE RAW della notte scorsa ha regalato uno show importante alla Desert Diamond Arena di Glendale, in Arizona. È stato anche l’ultimo episodio prima di.Detto ciò, il lavoro per completare la card dinon era ancora terminato.RAW, Bron Breakker ha affrontato Ludwig Kaiser, ma ilnon ha avuto una conclusione pacifica. Sheamus è intervenuto, scatenando una rissa. Dopo che tutti e tre i wrestler si sono scontrati sulla rampa d’ingresso, il General Manager di RAW, Adam Pearce, è intervenuto annunciando che, se avessero voluto continuare a combattere, avrebbero potuto farlo a. Pearce ha quindi ufficializzato unper ildi Bron Breakker a, in programma questo sabato.