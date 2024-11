Ilgiorno.it - Virus sinciziale, in Lombardia quasi 30mila immunizzazioni. Come funziona l’anticorpo monoclonale contro il rischio bronchioliti

Milano – "Inprocede spedita la campagna di immunizzazioneilrespiratorioper i bambini nati nel 2024". Lo ha annunciato la Regione, spiegando che a oggi, infatti, "sono state effettuate in totale 29.321 somministrazioni, un'iniziativa che si muove su due fronti: la prima avviata a metà ottobre per i bambini con peso superiore ai 5 kg e la seconda dal primo novembre per nuovi nati nei punti nascita della Regione". "Ci siamo mossi per tempo - dichiara l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - l'immunizzazione sta procedendo in maniera molto efficace, soprattutto per i bambini più grandi. Ribadisco a tutti i genitori che si tratta di un`opportunità gratuita importante per proteggere i loro figli dalleche sono ancora piùse se colpiscono bambini molto piccoli".