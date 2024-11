Bergamonews.it - UniBg e Heritage International Institute, un’intesa per promuovere il patrimonio culturale

Bergamo. Promozione, valorizzazione e accessibilità dele immateriale orobico. Sono questa la finalità dell’intesa siglata nel pomeriggio di lunedì 25 novembre tra l’Università degli studi di Bergamo e l’. Un accordo che celebra l’apertura dell’School “Tourism for All. Tangible and IntangibleAccessibility and Responsible and Inclusive Tourism”.La scuola si tiene nel capoluogo tra le sedi universitarie, il sito Unesco, la valle e il complesso di Astino e prevede delle visite nel territorio, a Crespi d’Adda. Secondo la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, l’accordo è “un’opportunità di ricchezza per la città. Con la scuola condividiamo la stessa missione: sensibilizzare e formare gli studenti, oltre che rendere più forti le opportunità per far crescere la cultura e la conoscenza dei nostri patrimoni”.