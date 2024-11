Lapresse.it - Violenza donne, perché si celebra il 25 novembre la Giornata internazionale

Leggi su Lapresse.it

Oggi silaper l’eliminazione dellasulle, maoggi? Il 25del 1960, nella Repubblica Domenicana, furono uccise le sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, Las Mariposas, erano attiviste politiche, uccise per ordine del dittatore Rafael Leonidas Trujillo. Quel giorno, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono fermate dagli agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono stuprate, torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente.Laper l’eliminazione dellacontro leè una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999.