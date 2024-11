Anteprima24.it - Truffe online: arrestato giovane di Villa Literno

Tempo di lettura: < 1 minutoUn ventenne di(Caserta) è stato denunciato dai carabinieri per aver realizzato 32nel 2024. Ilaveva creato siti web falsi per la vendita di ricambi auto, spacciandosi per un'azienda di autodemolizione di Modena. La scoperta è avvenuta durante un controllo antidroga a casa sua, dove i carabinieri hanno trovato marijuana e tre telefoni cellulari. Dalle indagini è emerso che, tramite un profilo "business" su una popolare app di messaggistica, ilingannava acquirenti che pagavano per ricambi auto mai ricevuti. Il valore totale delleè di circa 6.000 euro.