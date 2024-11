Bubinoblog - THIS IS ME: COME CAMBIA L’ASCOLTO DELLO SHOW DI CANALE 5 CON IL TOTAL AUDIENCE

Qual è il reale ascolto diis Me, lodi5 condotto da Silvia Toffanin? Mediaset ha diffuso il famigerato ““, una dicitura a cui dobbiamo abituarci.Parliamo dele, quindi la somma di chi segue loin televisione, tablet, smartphone e chi lo recupera on demand nelle ore e giorni successivi. Vediamo il dato.La prima puntata con il racconto dei talenti di Amici, entrati a pieno titolo nel panorama musicale italiano, ha realizzato solo su5 3,2 milioni di spettatori con picchi di oltre 4,1 milioni.Il debutto diIs Me ha raggiunto, si legge nella nota Publitalia, 3,5 milioni di ascoltatori inconsiderando, per l’on demand, solo due giorni dopo l’onair in tv.Gli ascolti del nuovosu Mediaset Infinity portano ad un incremento, rispetto alla tv lineare, pari al +7% sugli individui e al +11% sulle donne 25/54 anni e sui giovani 15/34 anni.