Ryanair avverte: rischio del 50% di tagli ai voli in Francia a causa delle nuove tasse avio

Ryanair, la compagnia aerea low cost irlandese, ha annunciato che potrebbe ridurre del 50% il numero deiindi una significativa tassa sull'aviazione commerciale, appena introdotta dal governo francese. Questa decisione, se attuata, comporterebbe la cancellazione dei servizi in dieci aeroporti regionali, sollevando preoccupazioni tra i viaggiatori e le economie locali che dipendono dal trasporto aereo. Lenormative entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio e potrebbero avere un impatto considerevole sulla connettività aerea nel paese.Aumentosull'aviazione e conseguenzeA partire dal novo anno, laimplementerà una tassa, definita "tassa di solidarietà", che segnerà un notevole incrementospese per i passeggeri.