Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 25 novembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di252024. Ariete La stagione è sotto il fuoco di Marte che brucia in Leone, nel settore della passione e dei divertimenti., qualche volta dovreste prendere con divertimento le scenate della persona cara, e le vostre. Luna nel settore del matrimonio invita a riorganizzare la vita di coppia, chiarire i rapporti con i parenti. Non è un influsso rilassante per la salute, però diventa positivo per i guadagni, se vi sentite in vena. Ricordiamo che avrete il primo e il 2 dicembre, una fortunata Luna. Toro Ormai vi siete abituati alla faticosa posizione di Marte in Leone, cercate di vivere le prossime settimane con la filosofia di sempre: non tutti i mali vengono per nuocere.