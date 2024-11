KievTajani | non andranno nostri soldati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.03 "Noi non invieremo nessun soldato a combattere in Ucraina, aiutiamo Kiev politicamente, finanziariamente, militarmente mandando aiuti, ma non manderemoa combattere". Così il ministro Tajani, al G7 Esteri a Fiuggi. "Dobbiamo evitare un'escalation. La Russia sta assumendo una grave responsabilità facendo combatterenordcoreani e arruolando houthi", afferma. La Corte penale internazionale su Netanyahu? Lavoriamo per una "posizione univoca" nel testo finale G7."Fiduciosi"su accordo per tregua in Libano