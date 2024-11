Movieplayer.it - Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim al centro del Natale di Christmas World, a Roma

Il villaggio didi, a, offre uno sguardo sul nuovo capitolo di una delle saghe cinematografiche più iconiche e amate della storia in vista dell'arrivo al cinema, il 1 gennaio 2025. Per celebrare l'uscita in sala de Il: Ladei, lungometraggio d'animazione diretto da Kenji Kamiyama, al cinema dal 1 gennaio 2025 con Warner Bros., che amplia la saga creata da Tolkien con nuove avventure e nuovi personaggi, i visitatori del, il villaggio diospitato a Villa Borghese dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, avranno l'opportunità di immergersi nell'epico universo della Terra di Mezzo. La speciale area dedicata al film permetterà al pubblico di riscoprire personaggi, temi e atmosfere nati dalla penna di J.R.R. Tolkien e resi immortali dalla trilogia cinematografica .