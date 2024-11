Gaeta.it - C.NEXT punta all’Abruzzo: una nuova era per l’innovazione d’impresa in Italia

La società C.Spa sta lavorando per introdurre un modello innovativo di sviluppo a favore delle imprese sul territorio nazionale, implementando poli di innovazione in diverse regioni. Recentemente, una delegazione abruzzese ha visitato l'hub di innovazione in provincia di Como, con l'obiettivo di valutare la possibilità di aprire un polo C.anche in Abruzzo. Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità di rigenerazione economica e sociale per la regione.La missione della delegazione abruzzese a ComoNei giorni 21 e 22 novembre 2024, una delegazione composta da esponenti delle istituzioni, imprese e università abruzzesi, ha partecipato a una missione nel comasco. L'organizzazione della visita è stata curata dalla Fondazione Pescarabruzzo e da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, con l'intento di esplorare il modello C.