Oasport.it - LIVE Italia-Nuova Zelanda, Test Match rugby in DIRETTA: gli azzurri sfidano gli All Blacks

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellauale dell’ultimodelle Autumn Series tra. Gliospitano gli All Black nello Juventus Stadium di Torino per una sfida improba ma avvincente. Coach Gonzalo Quesada cerca conferme dopo la sofferta rimonta contro la Georgia.Il CT azzurro ritrova Ange Capuozzo, che ha superato tutte le verifiche fisiche a margine dell’infortunio patito due settimane fa ad iniziocontro l’Argentina. Assente Lamaro, il capitano per l’occasione sarà Juan Ignacio Brex, con Vintcent, Negri e Zuliani a completare la terza linea. In seconda linea torna Ruzza, coadiuvato dal confermato Lamb. Lucchesi e Riccioni si ritrovano in campo dall’inizio a distanza di 15 giorni, mediano di apertura e mischia rispettivamente Garbisi e Page-Relo.