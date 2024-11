Oasport.it - Italia-Islanda, Qualificazioni Europei basket 2025: programma, orario, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Secondo impegno per l’Italin questa finestra diaglidi! Dopo la trasferta di ieri sera, infatti, gli azzurri ritroveranno l’lunedì 25 novembre alle ore 20:30 al PalaBigi di Reggio Emilia per la quarta giornata del girone B.Gli azzurri sono riusciti a far saltare il fattore campo vincendo per 71-95 in un match dominato a larghi tratti, trascinati dai 19 punti di Grant Basile e dai 15 di Giordano Bortolani che hanno indirizzato la partita sui binari giusti dopo un terzo quarto in cui la rappresentativa del Belpaese è rimasta per diversi minuti a secco. Il CT Pozzecco avrà a disposizione anche altri giocatori come il ‘padrone di casa’ Nicolò Melli che erano impegnati in Eurolega con i rispettivi club.L’cerca invece il pronto riscatto dopo il secondo ko consecutivo in queste, con la compagine nordica che ha all’attivo una sola vittoria ottenuta al debutto contro l’Ungheria.