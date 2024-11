Gaeta.it - Il panettone all’uva moscato di Terracina: una tradizione natalizia che celebra il territorio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nell’approssimarsi delle festività natalizie per il 2024, lo chef Nazareno Fontana presenta una creazione golosa che incarna l’autenticità del suo: ildi. Questo dolce, frutto di unaculinaria consolidata, è prodotto nel ristorante Il Caminetto, un’istituzione della cucina laziale da oltre quarant’anni. La proposta di Fontana non è solo un dessert, ma un perfetto esempio di passione artigianale e connessione profonda con il luogo di origine.L’essenza deldiIldisi distingue nel panorama dei dolci natalizi per la sua unicità. Questo lievitato combina l’aromaticità dell’uvetta, un tipico vitigno della zona, con la tradizionale morbidezza del