Festa sociale della Asd Silvano Fedi | sport comunità e innovazione

Pistoia, 22 novembre 2024 – L’Asdcelebra un altro anno di attività con la tradizionale, un momento di incontro e condivisione per premiare i membri più meritevoli e annunciare entusiasmanti novità. Tra queste, spicca la nuova gara denominata “L’Americana in Piazza”, che si terrà il 27 dicembre nella suggestiva cornice di Piazza del Duomo a Pistoia. Guidata dal presidente Guido Amerini, la Asdconferma il proprio ruolo di riferimento per loe il benessere nel territorio pistoiese. LaCon il bilancio di un anno ricco di iniziative, il sodalizio si distingue per l’offerta di corsi che abbracciano tutte le età e discipline: dall’atletica leggera per i più piccoli presso il campo scuola di Pistoia alla ginnastica artistica nelle Palestre Raffaello e Pertini, fino all’attività fisica adattata nella Palestra Capostrada di Viale Adua.