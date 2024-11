Romadailynews.it - Cina: portavoce, estendera’ politica di esenzione visto ad altri 9 Paesi

Pechino, 22 nov – (Xinhua) – Laha deciso di applicare ladidaladnovein via sperimentale, ha dichiarato oggi ildel ministero degli Esteri durante un briefing quotidiano con la stampa. Al fine di agevolare ulteriormente gli scambi di personale tra lae gli, la prima ha deciso di espandere la suadidalincludendo, ha dichiarato ilLin Jian. Il funzionario ha sottolineato che dal 30 novembre 2024 al 31 dicembre 2025, l’dalsara’ applicata in via sperimentale ai titolari di passaporto ordinario provenienti da Bulgaria, Romania, Croazia, Montenegro, Macedonia del Nord, Malta, Estonia, Lettonia e Giappone. Inoltre, Lin ha dichiarato che laha deciso di ottimizzare ulteriormente tale, includendo gli scopi di scambi e di visita nel campo di applicazione dell’daled estendendo il periodo di soggiorno senzadagli attuali 15 giorni a 30 giorni.