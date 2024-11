Gaeta.it - Arte e solidarietà: in arrivo la prima edizione di “Il dono dell’arte e l’arte che dona”

Si avvicina un evento significativo che unisce. A Palazzo Sant'Agostino, sede della Provincia di Salerno, si è svolta la presentazione delladella collettiva d'benefica intitolata "Ildell'e l'che". Promossa dall'Associazione Provinciale LILT di Salerno, questa iniziativa mira a raccogliere fondi per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione oncologica. L'evento, che sorregge un messaggio di speranza e comunità, avrà luogo alla Pinacoteca Provinciale di Salerno, dove sarà inaugurato il 28 novembre alle ore 17.Dettagli dell'evento e opere in esposizioneLa collettiva si preannuncia ricca di opere artistiche. Oltre 100 pezzi,ti da circa 90 artisti, saranno esposti per il pubblico. Gli artisti, con stili e tecniche diverse, offrono una vasta gamma di opere che riflettono creatività e impegno.