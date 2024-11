Iodonna.it - Disponibile da oggi su Prime Video la nuova stagione del format che racconta prelibatezze e bellezze nascoste del nostro Paese. Con lo Chef stellato, da Roma a Brindisi, tre nuovi apprendisti speciali, una guest star e due soci onorari

Per chi ha voglia di fare un viaggio traculinarie, luoghi da scoprire e risate, Dinner Club 3 èsu. LoCarlo Cracco si mette alla guida di un camper per attraversare l’Italia (da) insieme a tre: Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Ospite “imbucato” Corrado Guzzanti. Le nuove serie tv di, tra conferme e novità come “Citadel: Diana” e “Costiera” X Leggi anche › “Dinner Club”: la recensione di Aldo Grasso della secondaAccanto a loro, nella cena del Dinner Club, dued’eccezione e: Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, che intrattengono i commensali con battute caustiche, sorprese e dichiarazioni d’amore improvvisate.