Eugenia Roccella | il patriarcato persiste sfide culturali e femminicidi in Europa

Facebook WhatsAppTwitter Il dibattito sule le sue manifestazioni continua a suscitare discussioni accese. In recenti dichiarazioni, la ministra alla Famiglia e alle Pari opportunità,, ha affrontato il tema dele delle sue nuove forme, commentando le parole del ministro Valditara durante un incontro con gli studenti in occasione della giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.ha sottolineato che, sebbene le tradizionali manifestazioni disiano in declino nel contesto occidentale, altre culture continuano a rimanere ancorate a modelli oppressivi.Le nuove forme dele leIl, secondo, non è un concetto obsoleto; anzi, le sue manifestazioni si sono in parte evolute.