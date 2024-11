Ilrestodelcarlino.it - Centri antiviolenza, successo al Mammut

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ stato undi partecipazione il torneo benefico di padel organizzato la scorsa domenica daldi Modena, in favore dei, allestito in collaborazione con il Lions Club Bologna San Petronio. Sono state 22 le coppie miste a darsi battaglia sui campi di via Ghiaroni, con oltre 200 spettatori che si sono alternati per seguire gli incontri durati tutta la giornata. L’aspetto competitivo dell’evento ha visto la vittoria finale del tandem formato da Francesca Gelatti e Riccardo Mazzuoli che hanno preceduto la coppia composta da Martina Teggi e Stefano Zanardi. Ma la parte più importante è stata la componente sociale della manifestazione. "Ci piacerebbe riproporre questo evento ogni anno - commenta Claudio Falabella, direttore del- aumentando il numero delle coppie partecipanti.