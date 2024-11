Bergamonews.it - Atalanta, il bilancio dei nazionali: Lookman torna acciaccato, Pasalic e Retegui alle final eight di Nations League

Leggi su Bergamonews.it

Il campo centrale di Zingoniaa ripopolarsi con la pausache volge al termine. Se tutto andrà come deve, giovedì (21 novembre) Gian Piero Gasperini tornerà ad avere a disposizione praticamente l’intera rosa per preparare la partita contro il Parma in programma sabato 23 novembre20:45.Per l’è stato un break utile per recuperare gli infortunati, a partire da Giorgio Scalvini, che va verso la prima convocazione della stagione, ma anche per rimettere in condizione Nicolò Zaniolo e fare recuperare totalmente Charles De Ketelaere dal leggero problema muscolare accusato prima del match contro l’Udinese.Nell’elenco degli acciaccati che però non preoccupano in vista del match del Tardini c’è anche Ademola, rientrato in anticipo dalla Nigeria dopo aver ricevuto una botta che gli ha fatto saltare il secondo match (nel primo quasi 90 minuti senza incidere): il numero 11, proprio come CDK, sta svolgendo lavoro individuale.