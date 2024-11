Lanazione.it - Polpette avvelenate nei giardini. Sale l’allarme delle trappole per cani

Scandicci (Firenze), 19 novembre 2024 –l’attenzione a Scandicci. Il problema è stato segnalato nell’area di via Turri, dove un cittadino ha trovatospugnette imbevute di qualche sostanza commestibile, e legate con un nastro d’alluminio. Altri episodi sono ugualmente segnalati nell’area deidi via Caboto al Vingone e nella piana di Settimo. Recentemente bocconi avvelenati erano comparsi nel giardino della scuola Gabbrielli in viaCorbinaie. Sono in diversi tra i proprietari di animali d’affezione a chiedere all’amministrazione maggiori controlli nelle aree verdi del comune. Fondamentale in questo senso però è la collaborazione dei cittadini stessi. Come in viaTurri e in viaCorbinaie dove sono stati i residenti stessi a lanciare