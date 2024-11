Ilfattoquotidiano.it - Coppa Davis 2024, ltalia a Malaga per il bis: chi sono i rivali degli azzurri | Tabellone, calendario e regolamento

Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Simone Bolelli, Jannik Sinner. Capitano: Filippo Volandri. Missione: il bis mondiale.le “coordinate” di partenza dell’avventura dell’Italia in questa fase finale di, al Martin Carpena di. Un’edizione in cui glipartono con il ruolo di favoriti, per i gradi di campioni in carica conquistati nel 2023 e per la presenza in squadra del numero 1 del mondo, fresco vincitore alle Atp Finals di Torino. Tuttavia, le insidie non mancano. A parte Alexander Zverev con la Germania, tutte leschierano i loro giocatori migliori. Da Carlos Alcaraz a Taylor Fritz e Ben Shelton, da Alex de Minaur a Rafa Nadal e Tommy Paul. Per Nadal sarà l’ultimo atto della carriera davanti al proprio pubblico. Tutti i riflettori, o quasi,quindi su di lui.