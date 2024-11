Ilrestodelcarlino.it - Capotreno chiede il biglietto e viene tempestato di pugni

Bologna, 19 novembre 2024 – Un altroaggredito. In un copione che, ormai, si ripete ogni giorno uguale a se stesso. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 14,30, a bordo di un regionale Trenitalia-Tper, che effettuava la tratta Porretta-Pianoro. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Vergato, intervenuti assieme al 118, l’aggressore avrebbe colpito con diversial volto il malcapitato, und’esperienza, reo di avergli chiesto il, di cui, evidentemente, era sprovvisto. Nella violenza, stando al racconto di alcuni testimoni, la vittima avrebbe perso due denti, oltre a riportare diverse escoriazioni. L’aggressore, un nordafricano, è poi fuggito via e adesso i militari dell’Arma stanno lavorando per rintracciarlo, anche attraverso la visione delle immagini registrate dalla videosorveglianza.