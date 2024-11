Lopinionista.it - Amen partner del progetto “Libertà Tossica” contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionalela, il 25 novembre,è orgogliosa di annunciare il suo sostegno comeal”, un’iniziativa nata da un’idea di Giancarlo Prandelli.Questosi propone di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di estrema attualità ed importanza: ladi genere. Attraverso il linguaggio universale della musica, “” vuole dare voce a tutte le, offrendo un messaggio di forza, coraggio e speranza.Da sempre,celebra valori come amore, speranza e solidarietà, principi che trovano un naturale allineto con il messaggio di questo. Per il brand di fashion jewelry sostenere questa iniziativa significa contribuire a un cambito culturale e sociale necessario.