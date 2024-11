Tvzap.it - Margaret, lo strazio della sorella al funerale: le sue parole

Spada. Dolore e sconforto per la mortegiovane 22enne scomparsa in seguito alle complicazioni di un intervento di rinoplastica per il quale si era affidato ad un chirurgo conosciuto su TikTok. Lepronunciate dallain chiesa hanno emozionato tutti. (Continua.)Leggi anche: Cesare Cremonini e MartinaMaggiore si sono lasciati: l’indiscrezioneLeggi anche: Totti innamorato di Noemi Bocchi: al ristorante dove aveva chiesto ad Ilary di sposarloLa morte diSpadaSpada (22 anni) è morta in seguito alle complicazioni di un intervento di rinoplastica per il quale si era affidata a un chirurgo di Roma, Marco Antonio Procopio, individuato grazie ai video sponsorizzati su TikTok. È emerso che Procopio, prima di laurearsi in Romania, aveva tentato di iscriversi all’università cattolica del Sacro Cuore di Roma Agostino Gemelli senza riuscire a superare il test dove arrivò 6230esimo.