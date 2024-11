Sport.quotidiano.net - Il commento. Finalmente fuori dalla zona playout. D’Orazio mezz’ala mossa vincente

Jack Dossena è rientrato nel gruppo. La sua Spal conquista Legnago con pieno merito, e la tifoseria sarebbe pronta a far sempre viaggio doppio, se fosse garantito questo esito. La seconda vittoria di fila riporta i biancazzurri nel manipolo di squadre di medio-bassa classifica, e per la prima volta Antenucci e compagni se ne lasciano dietro cinque. Fatta la tara a un fanalino di coda ovviamente non trascendentale, la Spal è stata comunque con. Senza cambi in panchina, gli undici uomini contati hanno retto la partita fino al 93’ con il solo avvicendamento di Antenucci con Contè, e per la seconda volta dopo Rimini sono usciti dal campo senza subire un gol. Radrezza e soci hanno mostrato di voler fare la gara fin dal primo minuto e fino al gol di Mignanelli l’hanno comandata bene. Si sono poi adattati al clima, battendosi con gagliardia erisultando tonici anche nella conquista delle seconde palle, e in avvio di ripresa hanno raddoppiato con un altro gol del quinto mancino.