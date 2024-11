Gaeta.it - Tragici incidenti nella notte campana: due morti e un ferito grave

Facebook WhatsAppTwitter Duestradali hanno segnato lain Campania, portando alla morte di due persone e al ferimentodi un’altra. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per capire le cause di questieventi.a Vico Equense: l’impatto fatale di una motoIl primo incidente si è verificato lungo la statale sorrentina, precisamente a Vico Equense,provincia di Napoli. Un giovane di 18 anni, residente a Castellammare di Stabia, stava guidando una moto quando ha perso il controllo, andando a collidere violentemente contro un muretto. Il violento impatto ha stroncato immediatamente la vita del ragazzo, mentre la sua passeggera di 17 anni ha riportato ferite gravissime.Immediate sono state le operazioni di soccorso, con un’ambulanza che ha trasportato la giovane in ospedale.