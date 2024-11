Ilrestodelcarlino.it - Offshore, Roca cresce ancora. Ora le aziende associate sono 41

Continuano are gli aderenti al, l’associazione nata 30 anni fa dalle imprese ravennati contrattiste dell’e dell’energia che oggileader internazionali anche nella progettazione e costruzione di impianti per la decarbonizzazione e le rinnovabili. Attualmente le41 grandi. La continua attenzione e il sostegno degli enti locali (Comune, Provincia e Regione) di cui ha beneficiato il, ha consentito alle imprese di proseguire l’attività e ripartire. Ne ha preso atto con soddisfazione il Consiglio direttivo riunitosi nei giorni scorsi sotto la presidenza di Stefano Silvestroni. Nel corso dell’incontro è stato approvato anche il bilancio di previsione 2025, che sarà sottoposto all’assemblea già convocata verso metà dicembre. Come socio di OMC srl – insieme ad Assorisorse e Camera di commercio di Ferrara e Ravenna - ancheincoraggia e sostiene la prossima edizione di OMC Med Energy, che si terrà a Ravenna dall’8 al 10 aprile 2025 al Pala De André.