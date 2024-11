Thesocialpost.it - Anastasia Kuzmina si infortuna durante Ballando con le stelle: distorsione alla caviglia per la ballerina di Francesco Paolantoni

Incidente nella prima manchela puntata di questa sera, sabato 16 novembre, dicon le, partner di, ha subito un infortuniouna performance dedicata a Tina, sorella recentemente scomparsa del comico.L’incidente è avvenuto quandoha sbagliato una presa, causando la caduta dellasi è subito allontanata dietro le quinte per sottoporsi a un controllo medico. Al termine della manche, Milly Carlucci ha informato il pubblico che un fisioterapista stava visitando l’artista.Le condizioni diIn collegamento d“sala delle”,ha confermato l’infortunio: “Mi fa male, Milly”, ha dichiarato con evidente dispiacere. Nonostante la, il regolamento del programma consente alle coppie di proseguire, purché restino in pista per almeno 40 secondil’esibizione.