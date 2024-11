Justcalcio.com - Danimarca – Spagna 1-2: Oyarzabal e Perez vanno a segno e la Roja si assicura il primo posto

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Lasi èta ilnel Gruppo A4 della Nations League con una giornata d’anticipo dopo aver battuto la2-1 a Copenhagen. Mikele Ayozeerano a referto mentre l’imbattutoha ottenuto quattro vittorie e un pareggio portandosi a sei punti di vantaggio sui danesi al secondo. La squadra di Luis de la Fuente ha approfittato di un pessimo passaggio del difensore centrale danese Jannik Vestergaard per aprire le marcature mentreha agganciato una palla die ha superato Kasper Schmeichel al 15?. L’attaccante del Villarrealha poi raddoppiato il vantaggio degli ospiti al 58? dopo che Dani Olmo si è trasformato in difensore con un passaggio spacca-difesa.