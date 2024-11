Ilrestodelcarlino.it - Bronzetti sogna il campo. L’Italia affronta il Giappone

Si veste d’azzurro, Lucia, e oggi potrebbe anche scendere inper le prime partite di Billie Jean King Cup in cui è coinvolta. La verucchiese è nel gruppo squadra agli ordini di Tathiana Garbin assieme a Paolini, Cocciaretto, Trevisan ed Errani e la situazione è chiara. Il doppio Paolini – Errani è ovviamente intoccabile, così come la prima singolarista, ovverosia la stessa Paolini. Per il secondo posto ecco invece il ballottaggio– Cocciaretto. La Billie Jean King Cup, la Davis al femminile, vede al via in questo weekend dodici squadre, con quattro, tra cui, direttamente ai quarti. Le azzurre affronteranno oggi il, vincente sulla Romania 2-1, a partire dalle 10, con la consueta formula che prevede due singolari e un doppio. Per le nipponiche potrebbe rientrare la numero 56 Uchijima in singolare.