Ilrestodelcarlino.it - Vuelle: il punto più basso di sempre. Squadra senz’anima, Livorno dilaga

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 13 novembre 2024 – È ilpiùdella storia di Pesaro nel basket. Mai la maglia dellaera stata così disonorata in quasi 80 anni di storia. Una partita senza storia contro un avversario che aveva gli stessi punti in classifica. Come una valangatravolge unaspaesata, senza voglia, senza energia, senza spina dorsale, senza testa. Senza niente. La Libertas, che in questo campionato viaggiava finora a 71 punti di media, all’intervallo ne aveva già messi a segno 60. Saranno 104 alla fine, ma solo perché nella ripresa lalabronica, probabilmente appagata di quanto fatto vedere nei primi 20’, gioca un po’ più distratta. Ma non è che lane approfitti più di tanto: recupera fino al -19 schierando un quintetto senza americani, ma poi negli ultimi quattro giri di lancette prende altri due cazzotti in faccia da Banks e Filloy che ricordano ai biancorossi come si sta in campo quando si è professionisti, nonostante la loro età viri ormai verso le 40 primavere (37 Ariel, 38 Adrian).