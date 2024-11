Stellantis sindacati delusi da tavolo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.0o Coro unanime di giudizi negativi deisul. "Non c'è stato nessun passo avanti, né da parte del governo, né da parte dell'azienda", afferma una nota della FiomCgil in cui si chiede la convocazione dela Palazzo Chigi. Il leader di Fim-Cisl, Uliano, afferma che si deve "alzare il livello di interlocuzione" e chiede anch'egli un incontro a P.Chigi:servono più risorse. Il segretario Uilm, Ficco: la "discussione è in procinto di naufragare" e la produzione di auto crolla.