Grandland ammiraglia del fulmine

Opel presenta la nuovae le sorprese, positive, non mancano. L'ultima nata nella casa delsi conquista subito il ruolo die lo fa con grandi ambizioni. Nata sulle linee del concept Experimental, lasi rinnova completamente e per la prima volta sbarca sul mercato anche nella modalità Full Electric. Le linee pulite e tese, abbinate all'assenza di cromature, rendono laimmediatamente riconoscibile nel seppur vastissimo panorama dei SUV del semento C. L'assenza “a vista” delle guarnizioni alla base dei finestrini sono una novità curiosa e che si fa apprezzare definendo la fiancata in modo molto pulito. Nuovissimo e accattivante il frontale Vizor, che viene realizzato in 3D con il logo luminoso al centro. Opel ha lavorato molto e bene anche sui gruppi ottici e la nuovasi presenta con i fari a matrice di Led che sanno illuminare a giorno senza accecare i conducenti delle vetture che precedono nel senso opposto a quello di marcia e che calano d'intensità in prossimità dei cartelli stradali evitando il pericoloso effetto riflesso.