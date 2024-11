Gaeta.it - Allerta in Regno Unito e Italia per il Norovirus Kawasaki: aumento dei contagi e sintomi da monitorare

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente diffusione delha destato preoccupazioni in diverse nazioni, tra cui. Questo virus, noto per la sua capacità di causare epidemie gastroenteriche, è riportato tra le principali cause di infezioni, con casi in forte. La situazione richiede attenzione, specialmente per le categorie più vulnerabili. Di seguito, vengono analizzati idel virus, le modalità di trasmissione e il profilo della malattia, nonché insights dal virologo Fabrizio Pregliasco.Cos’è ile quali sono iIlè una variante delappartenente al genogruppo 2 . Questo virus è noto per la suaosità e capacità di propagarsi velocemente in ambienti affollati. Gli individui colpiti possono sperimentaretipici di una gastroenterite, che possono variare da lievi a severi.