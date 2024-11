Gaeta.it - Nuova edizione di Btm Italia a Bari: focus sul tema “Il viaggio nel viaggio”

Facebook WhatsAppTwitter La città diè pronta ad accogliere l’undicesimadi Btm, un evento importante per il settore turistico, in programma dal 26 al 28 febbraio 2025 presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante. La manifestazione, vicina al successo della passatache ha visto la partecipazione di ben 48mila visitatori, si mette in evidenza per un programma diversificato che esplora le molteplici sfaccettature del, sia fisiche che emotive.centrale dell’evento: “Ilnel”Quest’anno, Btmsi articola attorno al“Ilnel”, un concetto che invita a interrogarsi su quando realmente inizia il. Questa riflessione si traduce in un’analisi delle esperienze personali e delle scoperte che ognuno porta con sé, ponendo l’accento sull’importanza delle esperienze vissute.