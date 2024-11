Ilfattoquotidiano.it - Lia Ferrarini, volto della nota azienda, muore a 56 anni per un incidente nella sua tenuta

Lia, 56, è morta nel pomeriggio di venerdì, 8 novembre, a seguito di unagricolo avvenutodi Botteghe di Albinea, a Reggio Emilia.era la più giovane dei fratellistoricadi Reggio Emilia,per la produzione di prosciutti, formaggi e aceto balsamico.Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava operando con un piccolo macchinario agricolo utilizzato per la cura degli animali da stalla, quando improvvisamente è caduta, battendo la testa su una lastra di cemento. L’impatto le ha causato un grave trauma cranico.All’arrivo dei soccorritori, non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Attualmente, i carabinieri e gli ispettorimedicina del Lavoro stanno conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’e determinare le possibili cause.