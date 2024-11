Thesocialpost.it - Meloni attacca Schlein e la sinitra dopo gli scontri a Bologna: “Foraggiano i facinorosi”

Negli ultimi giorni, il panorama politico italiano è stato scosso da un acceso confronto tra Giorgiaed Elly. Le due leader si sono trovate su fronti opposti in un dibattito che ha superato le aule parlamentari per riversarsi nelle piazze, evidenziando una polarizzazione sempre più marcata.Durante un recente Consiglio europeo a Budapest,ha criticato la sinistra italiana definendola “da salotto” e “al caviale”. In risposta,ha utilizzato una metafora forte, accusando il governo di usare “l’olio di ricino” nei confronti dei lavoratori, richiamando immagini storiche di repressione.La tensione si è ulteriormente intensificata a, dove manifestanti di sinistra, tra cui esponenti di associazioni antifasciste e collettivi, sono scesi in piazza per protestare contro una manifestazione organizzata da gruppi di destra come Patrioti e CasaPound.