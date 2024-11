Thesocialpost.it - Trump, Giorgia non brinda: perché la premier tifava Harris (senza dirlo)

torna al potere e Palazzo Chigi trema: per Meloni una sfida tra Europa, dazi e difesa L’ascesa di Donaldporta con sé un paradosso inaspettato perMeloni: laitaliana, che un tempo condivideva idee e visioni del populismoiano, oggi si ritrova a guardare con preoccupazione al nuovo scenario politico internazionale. Una situazione in cui, pur avendo condiviso il palcoscenico con i conservatori internazionali, oggi teme le ripercussioni di una vittoria del tycoon. un dilemma politico: il “nemico a destra” e l’incognita salvini Meloni è consapevole di avere un nemico interno, più vicino di quanto vorrebbe: Matteo Salvini. Il leader della Lega si è dichiarato apertamente a favore di, ricordando come nel centrodestra in pochi condividevano il suo entusiasmo per il presidente americano.