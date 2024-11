Ilfattoquotidiano.it - “Prima suonate e poi vi paghiamo”: ecco la rigida clausola anti-lite per gli Oasis. Per Noel e Liam Gallagher 7 milioni di euro dopo ogni concerto

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

“Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio”, recita un vecchio e saggio detto. Mai è stato così attuale specie per la reunion degli. Sebbene i concerti previsti per questa estate (si parte il 4 luglio) siano già sold out da subito, per, gli ex fratelli terribili della musica mondiale, le cose sono un po’ complicate. Il tabloid The Sun ha rivelato che esiste una” inserito nel contratto blindato che i due artisti hanno firmato. Live Nation ha voluto tutelarsi al 100% per evitare brutte sorprese dietro l’angolo. Non sia mai che un litigio improvviso dietro le quinte possa mandare a monte quelli che sono i concerti più attesi del 2025. Le cifre sono stratosferiche: settedi, la metà andrà nelle tasche di ciascuno. Il calendario del tour che partirà dal Regno Unito per poi planare in America, Brasile, Cile, Canada, Messico fino in Australia conta oltre trenta concerti negli stadi.