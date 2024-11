Lanazione.it - Prato, scuola senza cellulari. I telefonini si posano all’entrata. E le chat di classe sono vietate

, 5 novembre 2024 – Nientedi, niente. La dirigente del comprensivo Marco Polo, Giuliana Pirone, ha le idee chiare in fatto di tecnologia e. I suoi studenti devono parlare e confrontarsi, i mezzi consoni alla vita scolasticail dialogo e l’interazione tra giovani, quindi niente comunicazioni filtrate da uno schermo. E anche sulledivige un divieto: per comunicare si utilizza il registro elettronico niente escamotage. Il motivo è semplice, anche le, da strumento utile postrasformarsi in luoghi di discussioni, malintesi, e nei casi più gravi anche veicolo di bullismo, quindi la preside ha dato indicazioni agli studenti e agli insegnanti di non crearediper le comunicazioni. Chiaramente se gli studenti nel loro privato organizzano un gruppo non è nelle facoltà dellavietarli, ma le regole scolastiche almeno durante le ore di insegnamentoferree.