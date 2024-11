Lanazione.it - Vittoria sofferta ma meritata per lo Spezia Women. Le aquilotte danno così la scalata alla classifica

Asd3 Lesmo Brianza 0 ASD: Sensi, Pozzi, Lehmann, Monetini, Duce (82’ Fuggle), Manea (58’ Ciccarelli), Dezotti, Lo Vecchio (74’ Dehima), Buono, Codecà (84’ Lombardo), Parodi (84’ Del Freo). All. Salterio LESMO: Colombo, Vicini, Randazzo (76’ Dell’Oro), Seveso, Galbusera, Dadati (76’ Piovani), Ferraro, Castelli, Mariani (76’ Butto), Ostini (64’ Tagliabue), Gatti. All. Ruggeri Arbitro: Iacopetti di Pistoia. Reti: 23’, 74’ Codecà, 65’ Parodi CASTELNUOVO MAGRA -, maper lochelunga fa valere il maggior tasso tecnico, aggiudicandosi il match contro il Lesmo. La buona notizia arriva da Moncalieri dove le piemontesi non superano le Azalee. Per lesignifica quindi sorpasso incon una partita in meno disputata.