Natale 2024: a Bolsena si riaccende la magia del presepe vivente

è già aria di. L’autunno è appena cominciato ma nella cittadina che dà il nome al più grande lago vulcanico d’Europa si comincia a respirare il clima delle festività. Merito dell’associazione Corte dei Miracoli che annuncia le date del, organizzato in collaborazione con il Comune di. La decima edizione della rappresentazione si terrà, come da tradizione, nel suggestivo scenario del quartiere medievale di Castello il 26 dicembre, l’1 e il 5 gennaio 2025, alle 17,30. Su un percorso di 700 metri, con più di 200 figuranti, prenderanno forma e vita scene di vita popolare al tempo della nascita di Gesù: dall’accampamento della legione romana al grande mercato, dal palazzo del censimento al lebbrosario, fino alla Natività. Lo scorso anno sono state migliaia le presenze per le tre rievocazioni, tanto da rendere ildiuno dei più significativi e apprezzati del Lazio.