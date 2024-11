Mistermovie.it - Mister Movie | Spider-Man 4: Brand New Day – Un Leak Rivela Trama e Data di Uscita?

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Un’ondi eccitazione sta travolgendo il mondo dei fan Marvel: unproveniente da un noto portale che monitora le produzioni hollywoodiane ha svelato dettagli sorprendenti su-Man 4, con Andrew Garfield di nuovo nei panni dell’Uomo Ragno. Secondo queste indiscrezioni, il film, intitolato-Man:New Day, inizierà le riprese nel Regno Unito il 25 maggio 2025, per concludersi a fine ottobre dello stesso anno, con unadiprevista per il 10 luglio 2026. Ma le sorprese non finiscono qui. Andrew Garfield Ritorna? Il Cast da Sogno La notizia più clamorosa è senza dubbio il ritorno di Andrew Garfield come Peter Parker/-Man.