Lettera43.it - Francia e Repubblica Ceca con l’Italia sulle emissioni: sarà chiesto il rinvio delle multe all’Ue

Leggi tutto su Lettera43.it

Lasi è schierata al fianco dell‘Italia nel chiedere a Bruxelles di rinviare le pesantia cui andranno incontro le case automobilistiche europee quando, nel 2025, entreranno in vigore le norme più severedi Co2 imposte d. Lo ha spiegato Martin Kupka. Si tratta del ministro dei Trasporti ceco, che ha parlatodifficoltà che stanno incontrando e che incontreranno le società del settore automotive nel raggiungere i target. E un altro Paese che si è schiarato con il governo italiano è la. Milano Finanza ha ricordato che il limitemedievendite di auto nuove passerà da 116 a 94 grammi/km. La multadi 95 euro per ogni grammo di Co2 in eccesso per chilometro, moltiplicato per il numero di veicoli venduti. Kupka: «Le case automobilistiche non ce la faranno» Kupka ha annunciato che la, insieme al, presenterà la richiesta durante gli incontri tra i leader europei in programma a Budapest, giovedì 7 novembre.