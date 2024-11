.com - È morto Quincy Jones, leggendario produttore di Michael Jackson, da Thriller a We Are the World

a 91 anni, iconicomusicale e vincitore di 28 Grammy: dae Bad di, alla leggendaria We Are the, e poi Il colore viola di Spielberg e l’Oscar onorario, icona della musica mondiale e vincitore di 28 Grammy, èall’età di 91 anni nella sua casa di Bel Air a Los Angeles.è ricordato soprattutto per aver prodotto alcuni degli album più iconici della storia, tra cui, Off the Wall e Bad di, oltre alla leggendaria We Are the. L’annuncio della famigliasi è spento circondato dall’affetto dei suoi familiari, che hanno annunciato il decesso in un comunicato: «Questa sera, con cuori pieni ma spezzati, dobbiamo condividere la notizia della morte di nostro padre e fratello